Саратов, , 10:59 — REGNUM В Саратове будут отменены три автобусных маршрута, дублирующие троллейбусы. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

«Автобусные маршруты №9, №54 и №76 скоро прекратят свою работу, так как полностью дублируют троллейбусы №3, №2 и №16 соответственно» , — заявил он.

Со слов Исаева, приоритет в городе отдан именно экологически безопасному виду транспорта. Перед закрытием автобусных маршрутов был проведен анализ пассажиропотока. Количество троллейбусов увеличится, также на маршруты выйдут машины с запасом автономного хода, что позволит объезжать ДТП и другие припятствия. График работы городского электротранспорта претерпел изменения и обслуживает население с 6:00 до 23:00, уточнил мэр.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с 14 апреля благоприятные погодные условия позволили организовать работу сезонных автобусных маршрутов.

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