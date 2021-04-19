Сеул, , 10:54 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 12 по 16 апреля среди 2517 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 34,7%, что на 1,3% выше по сравнению с опросом, проведённым в первую неделю апреля.

Не одобряют деятельность главы государства 61,5% опрошенных.

Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» упал на 0,4%, до 30%, а оппозиционной партии «Сила народа» — на 2,3%, до 37,1%. Уровень поддержки Народной партии составил 8%, Открытой демократической партии — 5,4%, партии «Справедливости» — 4%.