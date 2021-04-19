Белгород, , 10:57 — REGNUM Доходы большинства депутатов Государственной думы, представляющих Белгородскую область, за пандемийный 2020 год выросли. Об этом свидетельствуют декларации народных избранников, опубликованные на сайте Госдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Боженов («Единая Россия») заработал более 5,9 млн рублей, что на 193 тысяч рублей больше, чем в 2019 году. Его супруга задекларировала 124,8 тысячи рублей, что не намного больше 2019 года.

Андрей Скоч («Единая Россия») получил в 2020 году свыше 427 млн рублей (против 305 млн рублей в 2019 году). У четверых его детей по-прежнему в безвозмездном пользовании есть квартира в Великобритании.

Среди депутатов региональных групп самым успешным оказался Александр Брыксин («Единая Россия», Белгородская, Курская и Орловская области) — он задекларировал почти 139 млн рублей, в 2019 году его доход составлял более 96 млн рублей. Заметно снизились доходы супруги депутата 2,8 млн рублей в 2020 году против 14,8 млн в рулей в 2019 году. Супруги по-прежнему владеют квартирой и машиноместом в Испании.

Ольга Германова («Единая Россия», Белгородская, Курская и Орловская области) заработала 5,8 млн рублей (5,7 млн рублей в 2019 году). Значительно возрос доход супруга депутата с 239 тысяч в 2019 году до 8,7 млн в 2020-м.

Николай Земцов («Единая Россия», Белгородская, Курская и Орловская области) показал 5,5 млн рублей дохода, что чуть превышает заработок в 2019 году. У супруги депутата заработок снизился вполовину до 182 тысяч рублей.

Сергей Гаврилов (КПРФ, Белгородская и Воронежская области) задекларировал 5,6 млн рублей (5,2 млн рублей в 2019 году). Его супруга заработала почти в три раза меньше, чем в 2019 году — 361,9 тысячи рублей.

Снизился с 17 млн рублей до 14 млн рублей доход Валерия Скруга («Единая Россия», Белгородская, Курская и Орловская области). С меньшим заработком закончил 2020 год и Александр Старовойтов (ЛДПР, Белгородская и Орловская области, Республика Северная Осетия — Алания) — 5,5 млн рублей против 9,6 млн рублей в 2019 году.