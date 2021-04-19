Сан-Хосе, , 10:52 — REGNUM На Коста-Рике начинается вакцинация препаратом AstraZeneca, но лишь тех лиц, которые входят в первую группу риска. Об этом сообщает Prensa Latina.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии Коста-Рики одобрила применение вакцины AstraZeneca 8 апреля после того, как в страну в рамках механизма Covax прибыло 43 200 доз данного препарата. Вакцина была одобрена для использования в отношении лиц старше 18 лет — за исключением беременных и женщин в период лактации.

Фонд социального обеспечения Коста-Рики принял решение не вакцинировать AstraZeneca лиц старше 58 лет, мотивируя это тем, что между двумя дозами препарата должно пройти не менее 12 недель, тогда как между частями Pfizer — всего три.