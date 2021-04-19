Чойский район, Алтай, , 10:52 — REGNUM В Чойском районе Республики Алтай завершился процесс по делу причинения тяжкого вреда здоровью 40-летнему мужчину, в результате чего тот скончался. В совершении преступления обвиняли 16-летнего подростка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 22 августа 2020 года обвиняемый с 13-летним другом распивали спиртные напитки в гостях у потерпевшего в селе Ынырга. В ходе застолья между подростками и хозяином дома разгорелась ссора, переросшая в избиение.

«Подростки стали наносить мужчине множественные удары руками и ногами, а также различными предметами по различным частям тела. После этого несовершеннолетние уложили потерпевшего на диван, вытерли кровь с пола, убрали осколки стекла и скрылись с места преступления», — отметили в ведомстве.

Мужчину на следующее утро нашла его сестра и вызвала скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался спустя пять суток от закрытой черепно-мозговой травмы и последовавших осложнений.

По итогам заседания судья признал 16-летнего обвиняемого виновным и приговорил к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Его соучастник отправлен на два года в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, как не достигший возраста уголовного ответственности.

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