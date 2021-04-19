Таллахасси, США, , 10:54 — REGNUM Самолет TBM Avenger времен Второй мировой экстренно сел на воду в нескольких метрах от купающихся в штате США Флорида. Об этом 19 апреля сообщает телеканал CNN.

На кадрах, где запечатлено данное происшествие, видно, что самолет летит прямо над головами отдыхающих, а затем садится в воду на небольшом расстоянии от них. При этом, по информации телеканала, на борту воздушного судна находился только его пилот, данное воздушное судно принадлежит музею Valiant Air Command, Inc.

«Хорошая новость: с пилотом все в порядке. Не очень хорошая новость: восстановление Avenger может занять несколько лет», — отметили в музее.

Также указывается, что инцидент произошел из-за отказа двигателя и в результате этого пилот, после попытавшийся долететь до ближайшего аэродрома, принял решение сесть на воду. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в аэропорту Новосибирска совершил экстренную посадку самолёт Boeing Dreamline, принадлежащий японской авиакомпании.