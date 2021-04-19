Чикаго, США, , 10:51 — REGNUM 18 апреля в американском Чикаго прошла акция протеста против насилия и преступности в этом городе. Мероприятие организовала местная польская диаспора. Поводом для этого стало недавнее убийство 28-летнего поляка в этом городе. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В протестном уличном марше приняли участие несколько сотен человек — в основном представители польской диаспоры в Чикаго, но к ним присоединились и другие жители города. Они прошли с места убийства одного из местных поляков к административным городским зданиям.

Участники акции требовали открытости, честности и справедливости от местных властей в расследовании убийства 28-летнего Якуба Мархевки, которого 4 апреля застрелил неизвестный на автозаправочной станции из-за конфликта.

Свидетели произошедшего сообщают, что конфликт состоялся из-за того, что поляк, заехавший на заправку, случайно своим автомобилем поцарапал чужой автомобиль. После этого хозяин поцарапанного автомобиля начал конфликтовать с ним. Завязалась словесная перепалка, после чего хозяин автомобиля достал пистолет и выстрелил в Якуба Мархевку. Тот скончался на месте.

Марек Мархевка, отец Якуба, также проживающий в Чикаго и наблюдавший за произошедшим лично, сообщил журналистам, что акция протеста направлена не только на требование расследования убийства его сына, но и на призывы к местным властям остановить насилие и криминал в городе. Чикаго считается одним из наиболее опасных городов в США.

«Также у нас есть информация, что в полиции знают, кто мог убить моего сына, но там целенаправленно не занимаются его поимкой», — заявил Мархевка, ставший одним из организаторов акции протеста.