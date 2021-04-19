Омск, , 10:51 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего мужчины в убийстве музыканта на почве ревности в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). По данным следствия, ночью 7 июня 2020 года пьяный омич, узнав об измене супруги, взял два ножа и топор и приехал к дому на улице Молодогвардейской, где стал поджидать 29-летнего соперника.

Рано утром музыкант вышел из дома. Обвиняемый напал на него и убил с особой жестокостью двумя ножами. Очевидцами преступления стали жильцы дома. Они сняли происходящее на видео и вызвали полицию.

После убийства омич сел в свою машину и попытался скрыться, однако застрял в кювете. Затем он поджёг автомобиль, а сам перелез через забор частного дома и спрятался в гараже. Здесь его поймали сотрудники полиции. Обвиняемый был заключён под стражу.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Он признал свою вину. Расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске подросток подозревается в убийстве 18-летнего парня.

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