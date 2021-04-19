19 апреля 2021 | Время чтения 16 мин

У всех таки суббота, а в Белоруссии 17 апреля – таки четверг. Причём жаркий выдался четверг, богатый на «жареные факты» и невероятные сенсации.

Сергей Артёменко, , 11:57 — REGNUM В ходе республиканского субботника 17 апреля Александр Лукашенко совершил ритуальный акт — дал пулу пропагандистов сразу два инфоповода для сплетен и пересудов. Практика проведения в постсоветской Белоруссии таких мероприятий существует в том числе и для того, чтобы вбрасывать в общественное мнение всякие отвлекающие от социально-экономических и политических проблем темы.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Старожилы помнят, как на одном из таких субботников в 2008 году рядом с Александром Григорьевичем внезапно появился маленький мальчик, о котором руководитель президентской пресс-службы Павел Лёгкий якобы ничего не знал. Зато все остальные знали и злословили, обсуждая стремительную карьеру бабушки мальчика Коли, поднявшуюся от провинциального врача до министра здравоохранения.

На этот раз Лукашенко первым делом напустил туману, поведав, что готовит некий секретный «принципиальный» декрет, который, «даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» там и так далее, у них ничего не получится». Что не получится, у кого не получится, с кем не получится и зачем вообще такие крайности — не пояснил.

Вторая тема субботника — раскрытый заговор оппозиционеров, «мятеж». Пропагандисты уже называли «мятежом» массовые мирные протестные манифестации 2020 года в Минске и других городах Белоруссии. Плохо с пониманием терминов политического словаря у тружеников государственных СМИ, и этот факт дискредитирует не только их, но и систему высшего образования постсоветской квазимонархии.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

«Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, — процитировала Лукашенко президентская пресс-служба. — Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей».

Лукашенко при этом вспомнил ранее арестованную группу Николая Автуховича, члены которой в 2020 году якобы «везли тоннами оружие через Украину». То есть дырявой оказалась охраняемая белорусскими пограничниками граница Союзного государства, которая, как заявлял ранее тот же Лукашенко, якобы «закрыта наглухо» даже для легальных мигрантов-хасидов.

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В своём выступлении Лукашенко рассказал о том, кто же оказался среди захваченных заговорщиков: прибывший в Москву из США гражданин этой страны, а также адвокат и активист белорусской праворадикальной русофобской «партии БНФ» Юрий Зенкович; лидер этой же малочисленной и ни на что не влияющей партии Григорий Костусёв; бывший пресс-секретарь президента Белоруссии (т.е. Лукашенко в 1994 году) и лидер белорусского комсомола, автор многочисленных эссе о творчестве Александра Пушкина и Александра Лукашенко, оппозиционный общественный деятель Александр Федута.

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Любопытно, что Федута и Зенкович прибыли в Москву из Польши, почему-то решив обсуждать коварный план мятежа именно в московском общепите. Прожившие по полвека деды, рассказывавшие про свои отсидки при «кровавом режиме» Лукашенко и происках «кровавой гэбни» впечатлительной публике Варшавы и Вильнюса, совершили весьма странный поступок. Съёмку скрытой камерой с их застолья выдал в эфир «сливной бачок» белорусских спецслужб — гостелеканал ОНТ.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — прокомментировал сюжет председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Иван Тертель President.gov.by

КГБ Белоруссии также распространил через свои каналы запись Zoom-видеоконференции с участием зенковичско-федутовского блока и примкнувшего к нему Костусёва, а также ещё нескольких персонажей. Ими оказались проживающий в США географ Александр Перепечко, психиатр Дмитрий Щигельский, в своё время диагностировавший у Лукашенко «мозаичную шизофрению» и тоже сбежавший в США, а также два бывших сотрудника белорусского МВД — проживающий опять же в США отставной прапорщик витебского ОМОН Павел Кулаженко и ныне проживающий в ЕС бывший замкомандира минского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар.

По словам Лукашенко, ни одного из них не удалось обманом завлечь в Белоруссию (Костусев не выезжал и его арестовали без проблем). Явная недоработали сексоты, зря растекался елеем «гарантий» как бы оппозиционер Юрий Воскресенский.

Любопытно и то, что по какой-то немыслимой причине заговорщики не смогли обсудить свои дела в США или хотя бы в ЕС. Тем самым были созданы условия для спецоперации в Москве. Наверное, экспертные способности арестованных оказались сильно преувеличенными.

«Я попросил президента России, и Тертель — своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата — 11−12 человек», — сообщил Лукашенко.

ФСБ зачем-то подтвердила продолжение невероятно смешной легенды про «Ника, Майка и «крепкого орешка». Могла бы просто принять к сведению, памятуя о прошлогодней унизительной торговле российскими гражданами-«вагнеровцами», заявления главы белорусского совбеза Андрея Равкова о подготовке интервенции группами боевиков из Невеля и Пскова, о прочей откровенно русофобской истерии официального Минска на протяжении последних лет.

Андрей Равков Mil.ru

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Согласно сообщению российской пресс-службы, «датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с. г.». В этом сообщении Зенкович назван «Зянковичем» и вместе с Федутой зачислен в «идеологи белорусской радикальной оппозиции». Они якобы действовали «по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов» и планировали «физическое устранение практически всей верхушки руководства республики», в том числе Лукашенко.

Президент США Джозеф Байден лично поставил задачу устранить Лукашенко, поведал сам виновник торжества. Он также сообщил, что об опасности по возвращении с переговоров во дворце Ильхама Алиева его лично предупредил российский президент Владимир Путин.

Рассказывая о коварных планах покушения «на президента и детей», Лукашенко заявил: «Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому!» Он пообещал, что «сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется». Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт исправила на «мало не покажется» и вырезала такое обещание своего шефа в духе незабвенного Паниковского: «Вот прямо говорю — это будет страшная резня!»

На самом деле резня уже давно идёт. Генпрокуратура Белоруссии или отказывается возбуждать уголовные дела против силовиков, убивших нескольких оппозиционеров, либо проводит через суд решения о признании погибших виновными. В это трудно поверить, но именно застреленного в затылок брестчанина Геннадия Шутова признали виновным в убийстве его самого привлечённым к подавлению мирных протестных демонстраций военнослужащим белорусской армии.

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В нынешней замечательной во всех отношениях сказке прекрасно всё. Подводят сказочника детали: количество участников группы захвата он помнит, а многое другое как бы не помнит.

Подводят его и ссылки на якобы факты, которые невозможно проверить. За обещание сократить срок отсидки с пожизненного на 15−20 лет запуганный арестант покажет какой угодно погреб, и не только погреб — вообще всё, чего не видел и не знал до встречи со следователем. Так традиционно добывают самооговоры в СИЗО КГБ («Американке»), не гнушаясь и другими стимулами.

Комментируя новое громкое уголовное дело, 18 апреля в эфире белорусского гостелеканала «ОНТ» начальник следственного КГБ Константин Бычек сообщил, что Зенкович был завязан со спецслужбами США, в Белоруссии вербовал силовиков и поддерживал связь с некими группами «террористов».

Константин Бычек Цитата из видео на YouTube

Бычек также поведал, что деяния Федуты, Зенковича, Костусёва и других заговорщиков квалифицированы по статье 357 Уголовного кодекса — «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти». Наказание по этой статье — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения и расстрела. Напомним, Белоруссия — единственная в Европе, где приводятся в исполнение смертные приговоры.

От себя пропагандисты белорусского «тэлебачання» выдали комментарии в духе знаменитых процессов над расстрелянными во время «Большого террора» 30-х членами «троцкистско-зиновьевского блока» и прочих «врагов народа». У пропагандистов постсоветской республики, как они с придыханием сообщили в воскресном эфире программы «Контуры», «кровь стынет в жилах».

Зенкович ими позиционируется как «главный организатор» плана «Тишина» и автор нового мема «давай замочим Луку» (то есть Лукашенко). Об этом же сообщил также вечером 18 апреля рупор «Белтелерадиокомпании» — гостелканал «Беларусь 1». Он отметил, что «финансирование шло из-за рубежа» и всего было «три сценария с обязательным силовым воздействием».

«Расстрелять как бешеных собак!» — требовали в 1937 году.

Тогда требовали прокуроры, следователи НКВД и спикеры подвластных митингов, стимулируя шпиономанию и истерию. По сфабрикованным уголовным делам тысячи были расстреляны, многие посмертно реабилитированы. Сейчас эти же требования оглашают в социальных сетях и телеграм-каналах проплаченные из бюджета «ябатьки».

Что действительно заслуживает внимания во всей этой истории, так это фактические основания подачи произошедшего как заговора с планированием насильственного государственного переворота. Из оперативных видеозаписей следует, что Зенкович со товарищи на самом деле обсуждали устранение «самого главного» — то есть Лукашенко.

За инакомыслие в Белоруссии сажают по обвинению в «экстремизме», а за участие в мирных протестных манифестациях пытают и расстреливают. ОБСЕ, ООН и другие международные организации располагают увесистыми досье с такими задокументированными фактами.

Так как сценарий ненасильственного давления на фальсификаторов президентских выборов не сработал, то вариантов дальнейшего развития событий совсем мало. Федута мог приватно рассказать Зенковичу про свержение египетского президента Анвара Садата, а Зенкович бывшему комсомольцу — про ленинскую технологию захвата власти (почта, телеграф, телефон…). Однако зачем им такое проговаривать в московской корчме и на видеоконференциях — совершенно непонятно. Ведь ранее упомянутые белорусские телеканалы неоднократно демонстрировали технические возможности КГБ.

Анвар аль-Садат с Генри Киссинджером, август 1975

Самый важный аспект этого триллера: ни один из участников заговора не является влиятельным политиком и по большому счёту ничего и никого не представляет. Костусёв возглавляет микроскопическую даже по белорусским меркам партию, которая существует виртуально и за 20 лет самостоятельно не провела ни одного крупного митинга. Трудно вспомнить, проводила ли она в нынешнем веке митинги вообще. Депутатских мандатов у неё с прошлого века ноль, и такое же представительство в госструктурах. Весь её актив — состарившаяся тусовка известной в узких кругах творческой интеллигенции и откровенно маргинальные «змагары», высшим проявлением мужества которых является ношение партийной символики тогда, когда за это уже не наказывали.

Об остальных участниках карикатуры на ГКЧП и говорить излишне. За ними нет ни партий (даже таких карликовых доходяг, как «Партия БНФ»), ни бизнес-ассоциаций, ни массовых общественных организаций, ни тайных обществ силовиков — то есть ничего, кроме «френдов» в Facebook.

Иначе говоря, семеро немолодых фантазёров — так себе заговорщики. Генералы соцсетиальных карьеров с бонапартистскими замашками и комплексом гончаровского Обломова. КГБ это прекрасно знает, Лукашенко это прекрасно знает, все (кроме пропагандистов БТ) прекрасно знают разницу между бурей в стакане и организацией реального мятежа.

На словах Юрий Зенкович — Фетхуллах Гюлен, а на деле — эмигрант простой. Если и есть за ним какие-то «генералы», то только «генералы БНР» с заокеанскими одуванами типа Ивонки Сурвилы и Зенона Позняка. Даже варшавский Павел Латушко и вильнюсская Светлана Тихановская не хотят иметь дел с такими «заговорщиками».

КГБ Белоруссии всерьёз пытается втюхать историю такого смешного «мятежа мощных стариков» белорусскому обывателю, искушённому протестным подъёмом лета-осени 2020 года. Видимо, расчёт на то, что кто-то поверит в решительность отчаявшихся лузеров, у которых в силу понятных причин второго шанса заявить о себе уже не будет.

На самом деле весь заговор этих несчастных по большей части эмигрантов заключается в прогоне воздуха. Всё их оружие и спецоборудование — это перочинные ножики дома и сервировочные столовые приборы на оплаченных чужими деньгами фуршетах.

Конечно же, душещипательно звучит тема «детей Лукашенко», но только для тех, кто не знает о них вообще ничего. Первому «детёнку» — Виктору Лукашенко — уже пятый десяток лет. Недавно он командовал всеми белорусскими генералами — занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Давеча отправлен папой на заслуженный отдых в НОК с погонами генерал-майора. Второй «детёнок» — Дмитрий Лукашенко — руководитель президентского спортивного клуба. Оба настолько упитаны, что мифический гомельский погреб должен представлять собой ангар.

Виктор Лукашенко Noc.by

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Было бы интересно понаблюдать за практической реализацией сценария. Нетрудно представить явление Юрия Зенковича народу на минском шествии 9 мая: «Здрасьте вам! Я ваш новый лидер, со мной товарищи проездом из Сиэтла и Нью-Йорка. Вы здесь за свободу? Их есть у меня! Наконец-то вы нас дождались!»

Такой пир духа испортили Тертель, Лукашенко и другие грустные граждане. Опошлили розовую мечту значительной части электората, изгнали волшебников из голубого вертолёта в мрачные застенки «Американки». Сердца у этих горожан в первом поколении нет, понятие о перформансе — на уровне сельского клуба.

Естественно, без врага было жить, прямо скажем, неинтересно. Подняты налоги — кто виноват? Нужен внутренний враг. Сборная Белоруссии по футболу позорно продула резервной команде Бельгии — разве это НОК во главе понятно с кем виноват? Нужен внешний враг.

Если врага нет, то его необходимо придумать. Враг — это универсальное самооправдание и сильный аргумент для мобилизации.

Хороший враг на дороге не валяется. Хороший враг — это всегда хороший повод для каких угодно дел, вдохновитель интеллигенции и проверенный временем громоотвод. Хороший враг — это не только монументально красиво, но и основа пропагандистского опиума для народа, фактор повышения политического либидо при полной идеологической импотенции.

Хороший ли получился враг из Федуты, Костусёва, Зенковича и прочих новоявленных мегазаговорщиков? Можно лишь посочувствовать отсутствию у Лукашенко хорошего врага. Не везёт ему с заговорами и врагами. Всё как-то смешно и позорно получается.

То крыс в ведре замочат какие-то мифические «грузинские боевики», которых председатель КГБ назначил отравителями минского водопровода. То какие-то не менее мифические боевики на белом джипе незаметно для украинских пограничников прорываются через украинско-белорусскую границу с оружием, погоней, стрельбой — и испаряются вместе с джипом. То извлекаются побитые молью боевики «Белого легиона» вместе с их арсеналом против «Службы безопасности президента» и прочих спецназов. Арсеналом оказываются зарытые далеко от Минска заточки арматуры, учебные гранаты, игрушечные автоматы и тому подобное.

Что, в конце концов, должно вызвать у нормального белорусского гражданина нынешнее сообщение о чьём-то намерении убить Лукашенко? Похоже, сценаристы в портупеях таким вопросом не задавались или имеют своё особое мнение.

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Многие гадают о том, что будет дальше. Всё предсказуемо: сфабрикуют многотомное уголовное дело «стариков-разбойников» и проведут показательный процесс в лайтовой версии 37-го.

Посадки оппозиционеров и просто нелояльных уже давно идут. Для этого недавно через «палаточников» были специально расширены легальные основания. Вчера в Белоруссии было запрещено критиковать, сегодня уже подозрительно молчать, а завтра, так может статься, что и несанкционированно хвалить будет дозволено только лишь специально обученным человекам.

Задержание протестующих в Минске (сс) Homoatrox

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Лукашенко расчищает поле для новой «конструктивной» оппозиции, посиневшими пальцами отгибая конечности цепляющейся за край политической могилы «старой» оппозиции. Ещё до нынешнего трагифарса, под впечатлением августа 2020-го он отдал распоряжения «ператрахнуць» официально зарегистрированные партии, общественные организации и СМИ. Всего под нож может попасть более 300 различных НГО — общественные организации, клубы, «Ассамблея НПО» и прочие ассоциации, а также партии, профсоюзы и спонсирующие их фонды.

Минюст давно готовит перерегистрацию партий, и сейчас совершенно ясно, что «Партия БНФ» её не пройдёт. Если это утешит Костусева и семью Вечёрко, то ещё более фиктивная позняковская «КХП БНФ» тоже не подтвердит 1,5 тыс. членов.

Особое внимание будет уделено НГО на западной подпитке. «Грантососы» будут беспощадно лишены госрегистрации со всеми вытекающими последствиями. В лучшем случае их лишат юридического статуса, в худшем — привлекут к административной и уголовной ответственности, применят конфискации и огромные штрафы.

Филиалы западных фондов будут закрываться, а программы их — сворачиваться. Об этом ещё в декабре прошлого года публично заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Российских фондов, пророссийских партий и СМИ в Белоруссии нет. Поэтому и приходится Москве выбирать между Лукашенко и совсем плохим.

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