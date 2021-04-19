Шанхай, Китай, , 10:52 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz провела премьеру нового электрокроссовера EQB накануне открытия автовыставки в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Представлена новинка была 18 апреля на специальном мероприятии в Шанхае под названием EQ Night. Модель будет производиться в Пекине и поступит на рынок Китая в конце 2021 года. Европейская версия также поступит в продажу в 2021 году, а в США EQB появится в 2022 году.

Длина модели составляет 4684 мм, ширина — 1834 мм, а высота 1667 мм. При этом объём багажного отделения достигает 1710 литров.

Ассортимент EQB будет включать несколько моделей с передним и полным приводом, обладающих широким диапазоном мощности, некоторые из которых будут превышать 200 кВт. Автомобиль оснащается аккумуляторными батареями от 66,5 кВт-ч.

Выпускаться Mercedes-Benz EQB будет на совместном предприятии Beijing Benz в Китае. Запуск производства ожидается в ближайшее время. Со второй половины 2021 года сборка новинки начнется в Европе.

Напомним, модель EQB стала третьим электрическим кроссовером Mercedes-Benz. До этого немецкая автокомпания представила модели EQC и EQA с электромоторами.

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