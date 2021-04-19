Москва, , 10:48 — REGNUM Поставщики и перевозчики продуктов питания просят отменить новые правила доставки грузов в Москве. С призывом пересмотреть их введение в властям обратились руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, «Союзмолока», Рыбного союза, Национальной мясной ассоциации и ряда других объединений. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, недовольство поставщиков вызвало ограничение на передвижение в пределах МКАД для грузовиков от 3,5 тонны и выше, прописанное в постановлении московской мэрии от 6 апреля. Кроме того, документ обязывает владельцев грузовиков с 5 мая регистрировать транспорт в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы (РНИС), вводит фиксированные маршруты, дневные и ночные пропуска, а также требует оформлять пропуска на грузовики массой от 3,5 тонны для движения в пределах МКАД.

В письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина отмчается, что новые требования московских властей грозят ростом затрат для всех участников цепочки поставок, повышением цен для потребителей, срывами контрактов и дефицитом грузовиков в Москве. Так, как уточнил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, стоимость грузовых перевозок может повыситься на 30%, а с учётом сопутствующих услуг цифра может быть ещё выше.

В этой связи участники рынка просят правительство оценить последствия планируемых изменений и считают необходимым отменить требования соблюдения фиксированного маршрута, обязательного подключения к РНИС и разделение пропусков.

В Минсельхозе и Минпромторге пообещали проработать обращение, в Минтрансе посоветовали обратиться в мэрию. В пресс-службе правительства комментарий изданию не предоставили.