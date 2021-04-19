Орск, Оренбургская область, , 10:46 — REGNUM В Орске Оренбургской области проводится проверка по факту несчастного случая с трехлетним ребенком. Он выпал из окна с третьего этажа, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла во второй половине дня 18 апреля. Известно, что ребенок находился дома с семилетним братом и пятилетней сестрой без присмотра взрослых. Мать в квартире отсутствовала с 15:00 по местному времени (13:00 мск). Как пояснила женщина, окно было оставлено открытым для проветривая.

Травмированный ребенок поступил в больницу примерно в 16:00. По оценке медиков, жизни юного пациента угрозы нет. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.