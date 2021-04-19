Москва, , 11:01 — REGNUM Два депутата Госдумы РФ от Якутии в общем за 2020 год заработали более 11 млн рублей, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании опубликованных деклараций.

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Федот Тумусов («Справедливая Россия») в 2020 году получил доход в 5,3 млн рублей — на 2 млн меньше, чем в 2019 году. А вот супруга за минувший год увеличила доход с 2,4 млн рублей до 4,2 млн рублей.

В собственности депутата автомобиль, квартиры — в пользовании. Жилым домом, гаражем и земельным участком владеет супруга.

У депутата-единоросса Галины Данчиковой в 2020 году заработок составил 5,9 млн рублей, в 2019 году — 5,7 млн. В собственности у неё ничего нет.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ от Магаданской области обнародовали свои доходы за 2020 год — практически у всех они остались на уровне доходов за 2019 год, кроме одного народного избранника.