Село Бызово, , 10:50 — REGNUM Похороны пятерых детей, сгоревших в пожаре в селе Бызово (Свердловская область), пройдут, вероятно, только в мае 2021 года. Об этом заявил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников журналистам.

По словам Летникова, разрешение на погребение должны дать в прокуратуре после завершения СК всех необходимых следственных действий, передаёт «Новый день».

В СУ СКР по Свердловской области подтвердили эту информацию изданию. Результаты проводимых экспертиз будут готовы лишь в мае 2021 года, так как тела детей сильно пострадали в ходе пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года. Погибло пятеро детей, ещё четыре человека пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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