Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал 18 апреля бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал решение нынешнего главы Белого дома вывести войска из Афганистана, сообщает The Hill

Ранее бывший президент назвал решение своего преемника Джо Байдена «замечательным и позитивным».

"При всем уважении к бывшему президенту Трампу, нет ничего «замечательного» или «позитивного» в том, что создавать очаги терроризма в Афганистане или способствовать тому, чтобы в Афганистане началась очередная гражданская война», — отметил республиканец.

Грэм выразил сомнения относительно того, что радикалы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогут дать отпор боевиками «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — ключевое положение соглашения о выводе войск.

«Разведданные относительно вывод войск демонстрируют крайне пессимистическую картину для американских интересов, и никто не верит, что «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно доверить функции борьбы с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как это предусмотрено планом Байдена-Трампа», —подчеркнул Грэм.