Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Заволжском районе Ярославля неизвестные устроили стрельбу из автомата возле детского сада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщения жителей в социальных сетях.

Место происшествия Yarnews.net

Стрельбу люди слышали около 23.00 18 апреля. Рядом с местом происшествия находится детский сад, магазин и жилые дома.

«Вчера около 23.00 у Магнита на Нижнем какие-то не совсем здоровые люди устроили стрельбу из автомата, скорее всего патроны были свето-шумовые (холостые), так как стреляли веером в направлении жилых домов и детского сада. Все снимали на телефон. Сегодня утром у детского сада лежали отстреленные гильзы», — сообщили местные жители.

Гильзы на месте происшествия Yarnews.net

В УМВД России по Ярославской области начали проверку по факту стрельбы. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.