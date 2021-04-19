Москва, , 10:44 — REGNUM Неделя начинается некоторым повышением курса доллара к рублю, который 19 апреля вновь поднялся выше 76 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«И это несмотря на общее ослабление американской валюты и увеличение фондовых индексов на мировом рынке из-за улучшения настроений инвесторов и склонности к рискам.

Нефть также сохраняет высокие цены на рубеже $66,40 за баррель Brent из-за повышения прогнозов спроса и деловой активности.

Но для рубля остаются и в выходные даже усилились политические риски. Помимо напряжённости вокруг Донбасса, к новым драйверам относятся следующие.

Дополнительные предупреждения США о возможности усиления санкций в связи с состоянием Навального, объявление о митинге его сторонников. Взаимная высылка дипломатов России и Чехии из-за нового конфликта.

Сегодня, 19 апреля, не предполагается сильных событий или важной статистики. Если не произойдут неожиданные события, вероятный курс рубля на 19 апреля останется в текущем локальном диапазоне 75,70−76,60 — руб./доллар», — считает эксперт.

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