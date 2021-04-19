Калуга, , 10:57 — REGNUM В Калужской области 19 апреля по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Калугатрансмаш», сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Ранее прокурор области лично встретился с работниками предприятия и провел их приём. Прокуратурой проведена проверка исполнения ОАО «Калугатрансмаш» требований законодательства в сфере оплаты труда, по результатам которой принят комплекс мер прокурорского реагирования: внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, возбуждены дела об административном правонарушении, в интересах граждан направлены заявления в суд о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Итогом проделанной работы к настоящему времени стало частичное погашение задолженности в общем размере более 16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долг по зарплате перед 311 сотрудниками предприятия «Калугатрансмаш» превысил 25 млн рублей. Основная проблема предприятия, ставшая причиной формирования долгов по зарплате, — это дефицит оборотных средств. Губернатор области Владислав Шапша попросил региональную прокуратуру оказать содействие в решении создавшейся проблемы.

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