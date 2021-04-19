19 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 11:35 — REGNUM 11 марта 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 стало причиной поломки на первом энергоблоке АЭС «Фукусима», что вызывало мощную утечку радиации и повторение трагедии, произошедшей с Чернобыльской АЭС в 80-е годы в Советском Союзе. Спустя десять лет было накоплено по меньшей мере 1,25 млн тонн зараженной радиацией воды. Этого достаточно, чтобы всего за 57 дней угробить половину Тихого океана, а в течение десяти лет — заразить Мировой океан, говорится в материале китайского телеканала CCTV на соответствующей страничке в социальной сети Sina Weibo. Китайские пользователи оставили под этой публикацией тысячи разгневанных сообщений.

Авария на АЭС Фукусима naturalflow

«Пусть масштабы трагедий и на одном уровне, но советы тогда сказали, «кто-то должен с этим что-то сделать», они и сделали невозможное — спасли всю Европу, а японцы только и умеют бесконечно выражать сожаление, и с моральной точки зрения ничего, кроме извинений, от них не дождешься», — заявил пользователь «Молодая белая акула в погоне за ветром».

Авария на АЭС Фукусима Digital Globe

Другой пользователь поделился своими размышлениями по поводу пригодности Японии для строительства АЭС с точки зрения сейсмической безопасности. По его словам, оборудования для «Фукусимы» было получено от США, и оно было рассчитано для эксплуатации в условиях пустыни. Поэтому при проектировании учитывалась только защита от ветра и песка, что никак не соответствует реальным условиям Японии.

«Россия предлагала использовать водородную бомбу, чтобы остановить реакцию, но Япония отказалась. Теперь, когда ядро расплавилось и опускается на дно, спасти ничего уже невозможно. «Фукусима» — это не стихийное бедствие, это техногенная катастрофа», — заметил «Бедный путник».

«Хотя трагедия в Фукусиме реально по степени равнозначна Чернобылю, ее искусственно запихивали в рамках 7-го уровня бедствия. Она унесла почти 600 тыс. жизней за последние десять лет. Прямо как эпидемия в США», — отметил «Двадцать один художник».

Ликвидация аварии на АЭС Фукусима Rikujojieitai Boueisho

«Сколько коммунистических борцов погибло в Чернобыле, а изящный эгоизм Японии предпочел отравить весь мир», — с негодованием заметил «Кинза и правда вкусная 33»

Очень многие пользователи выражали несравнимость поведения СССР и Японии в схожей ситуации. По словам комментаторов, СССР демонстрировал примеры героизма и самоотверженности, в то время как Япония — наоборот.

Чернобыльская АЭС SlavaPo2003

«Советы сдали экзамен на 60 баллов, а страны Запада их распекали на протяжении десятилетий. Японские черти завалили экзамен с 0 баллов, и никаких к ним претензий», — прокомментировал один из участников дискуссии.

«Я как-то спросил владельца фруктовой лавки: «У вас же яблоко не японское, да?» «Почему вы спрашиваете об этом?» — ответил хозяин. «Ага, почему вы спрашиваете об этом?» — переспросило яблоко», — поделился пользователь новой популярной в Китае шуткой.

В целом антияпонские настроения в Китае по поводу планируемого сброса Японией зараженной воды с АЭС «Фукусима» в океан продолжают усиливаться. Китайская общественность, и без того по понятным историческим причинам питающая нелюбовь к Японии, только наращивает эту нелюбовь не без помощи действий и заявлений японских властей.