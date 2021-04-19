Москва, , 10:42 — REGNUM Создание футбольной Суперлиги не поддерживает Российская премьер-лига (РПЛ). Об это 19 апреля заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги», — приводит слова Прядкина пресс-служба организации.

Отмечается, что идея создания Суперлиги противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов и вносит раскол в европейское футбольное общество.

Также Прядкин отметил, что УЕФА уже проводит процесс реформирования еврокубков с помощью спокойного профессионального диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В ФИФА заявили, что не одобряют создание «отколовшейся лиги», а УЕФА намерен отстранять клубы от своих турниров клубы и игроков, которые будут участвовать в новом турнире.

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