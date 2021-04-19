Москва, , 10:43 — REGNUM В последнее время участились случаи кибермошенничеств и появились новые виды таковых с использованием поддельных сайтов банков. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В последнее время злоумышленники видоизменили способы обмана, их направленность сменилась с банковских карт на счета и депозиты пострадавших, где, как правило, находится гораздо больше денег», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в последнее время злоумышленники получают доступ к онлайн-банку, звоня под видом сотрудников кредитных учреждений потенциальным жертвам или присылая сообщение якобы от имени банка.

«При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль», — добавляется в сообщении.

В связи с этим рекомендуется при работе в интернете не переходить по сомнительным ссылкам и внимательно проверять доменное имя сайта, на котором пользователь собирается ввести реквизиты своей банковской карты.

Кроме того, отмечается, что зафиксированы случаи хищения денежных средств под видом комиссий или страховок, якобы необходимых для получения банковских услуг на выгодных условиях.

«Прокуратура Москвы призывает граждан быть бдительными, не сообщать никому данные банковской карты, счета и код безопасности, не использовать сомнительные ссылки на фиктивные сайты банков не вводить там свои персональные данные аутентификации, и не переводить деньги, даже если лица представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов», — подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем, уточняется, что в случае получения подобных сообщений от мошенников необходимо немедленно заблокировать карту и счет в банке, а также сообщить об этом по телефону «02» или с мобильного телефона по номерам «102», «112», либо обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ставропольском крае было установлено хищение бюджетных денежных средств при получении субсидий на сельскохозяйственную деятельность.