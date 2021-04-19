Казань, 19 апреля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Крупные долги перед банком «Траст» привели к введению наблюдения за ООО «Казанский завод современной упаковки», которое продлится до 5 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Dan Moyle Банкрот

Предприятие задолжало банку 344 727 336 рублей 38 копеек, и эта сумма была включена в третью очередь кредиторов. Временным управляющим ООО назначили Ильдара Сырлыбаева — члена ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих» из Башкирии, утвердив его ежемесячное вознаграждение на уровне 30 тыс. рублей.

В качестве имущества, обеспеченного залогом, признаны одноэтажное здание производственно-складского назначения со встроенным двухэтажным офисом на улице Восстания, 100 в Казани, а также участок по тому же адресу общей площадью 8810 кв. м, предназначенный под промышленную площадку, и оборудование.

Решение суда может быть обжаловано, но определение исполняется немедленно.

Напомним, банкротный иск был подан в декабре 2020 года от банка, подконтрольного Центробанку РФ.

А в феврале 2021 года Минпромторг России потребовал от этого же предприятия вернуть многомиллионную субсидию, выделенную в 2015 году. Сумма иска составляла более 42,7 млн рублей. Дело в арбитраже Татарии не было рассмотрено — в апреле его передали по подсудности в арбитраж Москвы. Вердикта по нему пока нет.