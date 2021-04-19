Москва, , 10:51 — REGNUM Проект «Ростеха» на 1,3 трлн рублей по строительству ещё 25 заводов по сжиганию мусора не стоит финансировать до тех пор, пока в полную силу не заработают первые пять таких заводов в Подмосковье и Казани. С таким предложением выступил Минфин России, сообщает 19 апреля РБК.

Министерство предлагает пока не принимать решение о господдержке заводов. Запустить их для уничтожения твёрдых коммунальных отходов предлагает «РТ-Инвест» — дочернее предприятие «Ростеха». Выход на проектную мощность первых пяти таких предприятий ожидается до конца 2023 года.

Предложение повременить с заводами содержится в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой. Это письмо, отмечает издание, изучат на площадке правительства.

В нём говорится, в частности, об убыточности финансовой модели строительства заводов без механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) и экосбора, а также о том, что не обоснована необходимость такого строительства.

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