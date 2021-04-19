Южно-Сахалинск, , 10:40 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко распорядился увеличить темпы вакцинации населения от коронавируса. Он потребовал чаще выезжать в трудовые коллективы, торговые центры, парки и отдалённые сёла. При этом в островном регионе в очереди ожидают прививку почти 35 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Мы рассчитываем, что летом Сахалинская область выйдет из состояния пандемии. Заканчиваем болеть, возвращаемся к нормальной жизни», — сказал Валерий Лимаренко.

На Сахалине сделали прививку от коронавируса уже 51 386 человек. Оба этапа вакцинации прошли 35 465 жителей островного региона.

Всего в область поступило 76 703 дозы препаратов «Спутник V» и «Спутник Лайт».На Сахалине привиться можно в 96 развёрнутых пунктах. Людей в возрасте старше 65 лет, проживающих в отдалённых сёлах, доставляют в пункты вакцинации. Маломобильных граждан прививают на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, против введения в России бессрочного масочного режима в общественных местах выступают большинство граждан (64%). Поддерживают идею 15%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.