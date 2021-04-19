Самара, , 10:44 — REGNUM Обработка парков Самары от клещей начнется с 26 апреля. Об этом сообщили сотрудники МАУ «Парки Самары» в социальной сети.

Местная жительница в социальной сети поинтересовалась: «Когда будут обрабатывать территории парков от клещей?»

Сотрудники ведомства ответили, что обрабатывать парки будут с 26 апреля по 30 апреля.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области, в текущем году в регионе от укуса клещей пострадали четыре человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Самарской области четверть от общего количества укусов клещей зарегистрированы на загородных частных объектах.