Ак-Довурак, Тува, , 10:39 — REGNUM В Туве организована проверка по факту применения табельного оружия сотрудником полиции, в результате чего была ранена 16-летняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошёл днём 16 апреля. В дежурную часть в Барун-Хемчикском районе поступило сообщение о том, что по улицам города Ак-Довурак на автомобиле ВАЗ-2106 едет пьяный водитель. Выехавшие на место инспектора ДПС попытались остановить машину, однако водитель попытался скрыться, выехав на дорогу «Ак-Довурак — Тээли».

За нарушителем организовали преследование два экипажа ДПС. Чтобы остановить машину, которая начала создавать опасность другим автомобилям на дороге, сотрудники открыли огонь по задним колёсам.

«В ходе погони транспортное средство удалось задержать в холмистой местности на 11 километре указанной автодороги. В результате применения оружия пострадала несовершеннолетняя пассажирка задержанного автомобиля», — отметили в ведомстве.

Девушку госпитализировали, её состояние оценивается как стабильное. Выяснилось, что за рулём машины находился 23-летний ранее судимый местный житель без водительских прав. В салоне также находились четверо пассажиров, трое из которых совершеннолетние. Все они были пьяны.

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