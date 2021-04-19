Москва, , 10:39 — REGNUM Чехия такое же управляемое извне государство, как Украина или Польша, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Высылка российских дипломатов — это и повод, высосанный из пальца, и ущерб интересам Чехии огромный.

Потому что в итоге сокращение посольства — это экономические потери в России для чешских предпринимателей.

Но те, кто продавливает такие меры, как высылка российских дипломатов, не думают об этом, им нужен пиар.

Россия действует только в ответ на недружественные акции, но всегда отвечает, и это должны знать и кукловоды, и марионетки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сотрудников посольства Чехии в Москве обязаны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Такое решение стало ответом на высылку Чехией 18 дипломатов РФ.

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