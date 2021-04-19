Барнаул, , 10:36 — REGNUM В Алтайском крае отмечен рост промышленного производства По итогам первого квартала 2021 года индекс промышленного производства в Алтайском крае составил 102,1%. Об этом 19 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка. Его слова цитирует телеграм-канал altaigovernment.

Отмечается также, что индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 109,9%, напитков — 101,0%, лекарств — 119,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, итоги развития промышленности Алтайского края в 2020 году оказались более оптимистичными, чем прогнозы: несмотря на кризис и пандемию коронавируса, индекс промышленного производства в регионе превысил общероссийский и составил 99,9%. Положительную динамику показали обрабатывающие производства (индекс 100,1%) и добыча полезных ископаемых — 113,6%.

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