Токио, , 10:36 — REGNUM Премьера финального сезона аниме-сериала Castlevania состоится 13 мая 2021 года. Об этом сообщает издание PC Gamer.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1383088111513571328

Все эпизоды сезона будут доступны на Netflix. По слухам, компания рассматривает возможность снять ещё один сериал по мотивам Castlevania, но с участием других персонажей.

Напомним, Castlevania — это аниме-сериал, созданный по мотивам одноимённой серии видеоигр. Премьера первого сезона состоялась в 2017 году.

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