Верхняя Пышма, Свердловская область, , 10:35 — REGNUM Баскетбольный клуб УГМК в шестой раз стал чемпионом Евролиги. В титульном матче турнира в трёх из четырёх десятиминуток шла вязкая борьба, а определяющей стала вторая четверть, по ходу которой действующий чемпион не только отыграл свой стартовый минус в 12 очков, но и полностью завладел инициативой на паркете. «Лисицы» максимально нагружали своих центровых, бежали в отрыв, агрессивно страховали друг друга в краске и к середине третьего временного отрезка достигли максимального преимущества в счете в 14 очков.

Однако на этом противоборство соперников не закончилось. «Авенида» не собиралась вывешивать белый флаг. В заключительной четверти испанская команда несколько раз пыталась приблизиться к УГМК на расстояние точного броска, но закрепившись на лидирующей позиции, подопечные Мигеля Мендеса уже не выпустили нитей игры из своих рук и в третий раз подряд выиграли финал Евролиги.

УГМК стал победителем европейского турнира в шестой раз в своей истории. До этого наша команда выигрывала Евролигу в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах.

Нападающая УГМК Бреанна Стюарт была признана MVP «Финала четырех». Ее средний показатель за игру в финальном турнире сезона составил 14,5 очка, 7 подборов и 3 передачи.

Уже завтра, 20 апреля, чемпион Евролиги возвращается в Екатеринбург и начинает готовиться к финальной серии игр плей-офф чемпионата России. В финале российского первенства УГМК сыграет с курским «Динамо». Два первых матча серии до трех побед пройдут в Екатеринбурге 23 и 24 апреля на главной арене ДИВСа. Третий матч состоится 27 апреля в Курске. При необходимости команды сыграют там же еще и 29 апреля. Если для выявления победителя командам понадобится пятый матч, то он состоится 2 мая в Екатеринбурге.