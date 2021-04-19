Юта, США, , 10:36 — REGNUM В сети появилось видео, на котором запечатлены прототипы электрического грузовика GMC Hummer, использующие для манёвра режим Crab Walk («режим краба»). Видео размещено на YouTube-канале The Fast Lane Truck.

Четыре электрических Hummer были замечены на трассе штата Юта (США). Комментируя видеоролик автор говорит, что прототипы «танцевали» на дороге — пикапы двигались по диагонали, используя режим Crab Walk. Этот режим делает машину более маневренной, разворачивая при повороте все четыре колеса.

На глобальном рынке Hummer EV появится уже через несколько месяцев — осенью нынешнего года. Первым можно будет приобрести эксклюзивный Edition 1 стоимостью 112 595 долларов (около 8,5 млн рублей).

Ранее компания GMC (принадлежит General Motors) представила серийную версию 830-сильного электровнедорожника Hummer, изготовленного на платформе GM BT1.

Читайте также: GMC опубликовал видеотизер электрического Hummer