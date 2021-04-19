Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость модернизации методов борьбы с коррупцией, сообщили 19 апреля в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер обсудил борьбу с коррупцией на встрече с председателем агентства по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым. Токаев отметил, что необходимо разделять ошибки от преступлений, совершенных умышленно.

Глава государства также поручил обеспечить защиту предпринимателей и наказание чиновникам, которые незаконно вмешиваются в деятельность бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по середину марта 2021 года в Казахстане возбудили 125 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств. Общий ущерб составил 14 млрд тенге ($33,5 млн).

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