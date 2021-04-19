Волхов, Ленинградская область, , 10:32 — REGNUM На волховском филиале Группы «ФосАгро» в минувшую пятницу, 9 апреля, была запущена в эксплуатацию первая очередь новой промышленной площадки. Торжественно открывать линии по производству аммофоса прибыли высокие гости — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На новых производственных линиях мощностью 300 тыс. тонн в год уже получена первая партия азотно-фосфорного удобрения — аммофоса, который востребован на российском рынке и за рубежом. После завершения строительства мощности комплекса вырастут более чем в четыре раза — до 880 тысяч тонн удобрений.

Сейчас ведутся работы по созданию еще двух производственных участков, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот. Завершающим этапом станет пуск линии по производству водорастворимого аммофоса.

«Я очень признателен компании «ФосАгро», что она подхватила эту площадку, которая находилась в ужасном, плачевном состоянии, — сказал на церемонии пуска министр промышленности и торговли Денис Мантуров. — А сегодня мы все уже стали свидетелями пуска первой очереди нового предприятия. Здесь будут производить современный и экологически чистый продукт — аммофос. Хочу отметить, что этот проект, реализуемый «ФосАгро» здесь, в Волховском филиале, стал одним из первых соглашений, нацеленных на защиту инвестиций, — СЗПК и является участником национального проекта поддержки экспорта и международной кооперации. Это комплексная программа по повышению конкурентоспособности».

Депрессивности больше нет

На волховской площадке продолжается строительство электростанции мощностью 32 МВТ, что обеспечит выход на 85-процентную самообеспеченность предприятия по электроэнергии. Энергоустановка будет работать на отходящем технологическом паре сернокислотного производства. Параллельно ведется создание обеспечивающей инфраструктуры для новых производств — железнодорожного узла, складов сырья (апатитового концентрата, серной кислоты, аммиака и минеральных удобрений), систем и оборудования распределения электроэнергии, станции химводоподготовки.

Объем инвестиций в проект превысит 28 млрд рублей. Строительство ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать самым строгим российским и европейским нормам природоохранного законодательства.

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько изменился волховский завод с момента вхождения в Группу «ФосАгро», Денис Мантуров ответил:

«Я был свидетелем этой депрессивности, потому что отвечал за восстановление Пикалевского комбината по поручению тогда председателя правительства Владимира Владимировича Путина, который приезжал в Пикалево, — вспомнил министр. — Могу сказать, что эта площадка сегодня демонстрирует положительную динамику, и мы с вами являемся свидетелями того, что происходит в Волхове. Это строительство нового комбината, потому что сносятся все старые, уже отжившие себя постройки и строятся новые современные технологические производственные мощности. То, что мы сегодня видим, радует глаз».

Мощный импульс для экономики региона

Дополнительные налоговые поступления в бюджет только в первые пять лет после выхода завода на полную мощность превысят 3,5 млрд рублей. Будет создано почти 300 рабочих мест для высококвалифицированных рабочих; строительство завода даст важный мультипликативный эффект для всей региональной экономики. Будут реализованы крупные социальные и благотворительные проекты, корпоративная жилищная программа.

«Я не первый раз здесь, на площадке предприятия, — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Буквально несколько минут назад мы с Андреем Андреевичем (Гурьевым, генеральным директором «ФосАгро» — Прим. Ред.) вспоминали, когда первый раз с ним здесь встретились. Слово «разруха» — это самая слабая характеристика того, что здесь было. Я очень благодарен компании «ФосАгро» за реализацию инвестпроектов одновременно с решением вопросов экологии. Был внедрен замкнутый водооборотный цикл — промышленные стоки больше не попадают в реку Волхов. Установлен экологический пост, и теперь у жителей есть точная информация об экологической обстановке. Ну и наконец, вчера снесена труба малой высоты, которая осталась в наследство от алюминиевого завода. Ее заменила высокая, почти 100-метровая труба. Такие, казалось бы, небольшие шаги показывают, что компания «ФосАгро» пришла сюда в Волхов, в Ленинградскую область, всерьез и надолго. Проекты, которые уже реализованы, и проекты, которые будут реализованы, очень значимы для экономики России и для экономики региона, конечно, ведь это и налоговые отчисления, и новые рабочие места. В 2019 году мы подписали инвестиционное соглашение, а уже сегодня запускаем новое производство — это хороший старт для дальнейшего развития».

Планировать вдолгую

Новый завод вместе с электростанцией строятся в рамках долгосрочной стратегии развития группы «ФосАгро» до 2025 года. По этому проекту между федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года было заключено одно из первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК); он входит в перечень корпоративных программ повышения конкурентоспособности и является неотъемлемой частью Долгосрочной стратегии развития химической промышленности.

«Сегодняшний пуск новых производств — это наш очередной вклад в обеспечение продовольственной безопасности России и устойчивость продуктовых систем в мире, — подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Полученные сегодня эталонные по своей экологичности минеральные удобрения из Волхова уже скоро поступят российским и зарубежным потребителям. Наш проект фактически является пилотным, на котором эффективно отрабатываются новые инструменты активизации инвестиционной деятельности. Они дают инвесторам уверенность и гарантии неизменности условий реализации и окупаемости долгосрочных проектов. Особенно на фоне усиления давления на наш сектор на зарубежных рынках. И, несомненно, эти инструменты станут драйвером долгосрочного устойчивого роста ВВП страны. Уверен, что совместными усилиями бизнеса, федеральных и региональных властей удастся совершить новый экономический прорыв».

Награды нашли героев

В ходе торжественной церемонии лучшим работникам Волховского производственного комплекса «ФосАгро» были вручены ведомственные, региональные и корпоративные награды.

Приказом министра промышленности и торговли РФ за вклад в развитие химической промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Почетный химик» присвоено Анатолию Колесникову — начальнику участка цеха по производству серной кислоты, Ирине Полетаевой — инженеру-лаборанту центра аналитики и контроля качества, Сергею Уткину — аппаратчику дозирования производства экстракционной фосфорной кислоты.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены: Денис Нагибин — технолог производства минеральных удобрений и Ольга Щурова — лаборант химического анализа центра аналитики и контроля качества.

Благодарности губернатора Ленинградской области удостоены Людмила Баскакова — помощник руководителя цеха тепловодогазовоздухоснабжения, Светлана Белова — лаборант химического анализа центра аналитики и контроля качества, Николай Дунюшкин — мастер участка транспортного управления, Юрий Касьяненко — мастер по ремонту технологического оборудования участка по ремонту динамического оборудования.

За большой личный вклад в развитие организации, почетное звание «Заслуженный работник «ФосАгро» с вручением серебряного памятного знака присвоено Ларисе Васильевой, старшему кладовщику производства экстракционной фосфорной кислоты.

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