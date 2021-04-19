Абакан, , 10:32 — REGNUM Стало известно, сколько за 2020 год заработали члены Совфеда от Хакасии.

Согласно опубликованным сведениям о доходах и имуществе, Валерий Усатюк, представляющий в Совфеде исполнительную власть Хакасии, заработал за 2020 год 6 005 967,99 рубля (6,005 млн). Он является владельцем гаража, автомобиля ВАЗ-21 061 и двух земельных участков: для размещения гаражей и автостоянок (22 кв. м) и участка в составе дачного объединения (600 кв. м). Супруга сенатора заработала за прошлый год 228 960 рублей. В собственности у семьи Усатюка находится квартира площадью 60,3 кв. м, в пользовании — квартира площадью 89,8 кв. м.

Годовой доход Александра Жукова, представляющего в Совфеде законодательную власть Хакасии, составил 5 623 748,66 рубля (5,6 млн). Его супруге, заработавшей 201 608,09 рубля, принадлежат квартира площадью 79,9 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 1GR.

Добавим, депутат Госдумы от Хакасии Надежда Максимова («Единая Россия») за 2020 год заработала 20 304 785,63 рубля (20,3 млн). Ей принадлежит квартира площадью 43,3 кв. м. В пользовании у депутата — квартира площадью 122,6 кв. м.

Напомним, за 2019 год Валерий Усатюк заработал 5,7 млн рублей (супруга — 214 863,63 рубля), Александр Жуков — 6,4 млн рублей, Надежда Максимова — 6,6 млн.