Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Автор YouTube-канала This Does Not Compute смог запустить игру Doom на ресторанном дисплее, который показывает очередь заказов. Об этом 19 апреля сообщает издание PCGamer.

Энтузиаст рассказал, что дисплей использует копию центрального процессора Pentium, выпущенную в 1998 году. С помощью нескольких махинаций ему удалось запустить Doom с подключённой внешней клавиатурой — «Я удивлён, насколько хорошо она играется», отметил автор This Does Not Compute.

Напомним, многие энтузиасты пробуют запускать Doom на необычных устройствах. Поиграть в неё уже удалось на тесте на беременность, на холодильнике, на будильнике и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист Kotaku изучил поведение неигровых персонажей Cyberpunk 2077