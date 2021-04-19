Ярославль, 19 апреля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В селе Приимково Ярославской области сотрудник государственного пожарного надзора вытащил женщину из очага пожара, не дав ей сгореть заживо. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Пал травы

Сотрудники МЧС работали на тушении пала травы в Ростовском районе, когда возникла угроза жизни местной жительницы.

«В один момент увидел, что поднимается сильный ветер и усиливается горение травы. У фронта пожара находилась местная жительница, я сообщил ей, что необходимо отступать, она стала убегать от огня, споткнулась и упала. Женщина была дезориентирована, теряла сознание, огонь совсем был рядом, в этот момент я подбежал к ней и волоком стал оттаскивать ее от очага пожара, пламя обжигало руки, было очень жарко и не было возможности дышать от густого дыма. Я оттащил женщину от фронта пожара на безопасное расстояние», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Ростовскому району Олег Зверев.

ГУ МЧС по Ярославской области Тушение пала травы

Как сообщили в управлении МЧС по Ярославской области, всего за выходные пожарные выезжали на возгорание сухой травы 228 раз. Пожарно-спасательная служба Ярославской области сообщает, что личный состав принял участие в тушении 231 пала травы с привлечением 702 человек личного состава и 277 единиц техники.