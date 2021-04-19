Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин (фракция «Единая Россия») заявил о выходе из партии «Единая Россия» в знак протеста против деятельности главы ее петербургского филиала, спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Об этом Анохин сказал в своем видеообращении в сети Instagram 19 апреля.

Депутат заявил о «тотальном политическом давлении» на него и его команду, выраженном в «гнусных аппаратных подходах». По словам Анохина, последним аргументом в пользу выхода из партии стал отказ ему в допуске на праймериз «Единой России» в Петербурге. Анохин также напомнил о том, что его помощникам в Заксобрании отказались продлять договоры и оплачивать их работу.

Анохин заявил, что описал «весь тот беспредел, который происходит в городе», в обращении на имя лидера ЕР Андрея Турчака.

«Макаров мой политический оппонент! Я выступаю против его методов управления парламентом, основанных на подавлении личности, нетерпимости к любому мнению, идущему вразрез с его позицией, «уничтожению» законодательной мысли, конструктивной дискуссии», — говорится в добавлении к видеообращению Анохина. Он полагает, что Вячеслав Макаров превратил Заксобрание в своё «частное предприятие».

Анохин сообщил, что он всё равно будет баллотироваться в следующий состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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Андрей Анохин изначально был избран в городской парламент V созыва в 2011 году от партии «Справедливая Россия». За фактическую поддержку в Заксобрании позиции «Единой России» в 2012 году Анохина из рядов «эсеров» исключили. Он перешел в «Единую Россию», от которой и переизбрался в VI созыв в 2016 году. В конце 2019 года его исключили из регионального политсовета ЕР. Анохин неоднократно вступал в конфликт со спикером Вячеславом Макаровым, обвиняя последнего в искусственном блокировании своих законодательных инициатив и уничижении Заксобрания.