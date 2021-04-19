Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM В Ростове-на-Дону принято решение по расширению улицы Оганова. В ближайшее время будут выделены средства на разработку проекта, сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Сурмалян («Единая Россия»).

По словам народного избранника, на прошедшей встрече с сити-менеджером областного центра Алексеем Логвиненко стало известно, что в июне 2021 года депутаты городской думы рассмотрят вопрос о выделении средств на создание проекта. Речь идёт о 22−23 млн рублей.

Предполагается, что проезжая часть на улице Оганова будет расширена с двух до четырёх полос. Завершить реализацию проекта планируется в 2022 году.