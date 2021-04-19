19 апреля 2021 | Время чтения 8 мин

Жители Украины прониклись заявлением посла страны в Федеративной Республике Германия Андрея Мельника о том, что «Германия…как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО». Своим мнение украинцы поделились в чатах украинских телеграмм-каналов.

Оксана Переможенко, , 11:26 — REGNUM Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что Германия обязана сыграть ключевую роль для принятия в Североатлантический Альянс (НАТО) Украины.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Германия…как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без «но» и «а если», — сказал он.

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Заявление дипломата на Украине обсудили читатели телеграмм-каналов «Репортер UA», «Первый независимый», «Украина 24/», а также читатели телеграмм-канала журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой.

Часть читателей отметили, что украинский дипломат выражает позицию государства и является лицом страны. Другие напомнили о том, что внутри страны под покровительством государства находятся немало «своих» нацистов. Третьи отметили, что неплохо было бы поинтересоваться мнением украинского народа о вступлении в Североатлантический альянс. Иные обрушились на посла Украины с критикой, попутно задавая власти вопрос, где его, такого (дипломата), взяли?

«Манипулируют понятиями как могут», — отметил «Майкл Джексон».

«Когда уже это чучело депортируют???»— спросил Андрей.

«Я так понимаю, после такого заявления можно забыть про ЕС и НАТО?» — задался вопросом Нико.

«Вот кто назначает таких идиотов послами? Его цитата про фашизм ухудшит и без того х*еновые отношения с Германией… Уволить эту бестолочь, который не привык думать перед тем, как извергнуть подобную дичь из своего рта. И пусть ещё публичные извинения принесёт», — призвал Vlad GG.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

«Всё правильно он сказал, Германия спит и видит делать бизнес со своим «другом Владимиром», который им поставляет газ по самой низкой цене в Европе. Или про «Северный поток — 2» напомнить? О том, кто главный лоббист этого проекта в Европе? Вы для начала фашизм от нацизма научитесь отличать, а потом умничать начинайте…» — поддержал украинского дипломата Roman S.

«Я как раз отличаю фашизм от нацизма. Это товарищ посол, видать, не знает, что карательные операции, о которых он говорит, в 95% случаев провозились войсками SS (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые по своей идеологии были как раз фашистами. Фашизм — это идеология фанатиков, которых как раз набирали в войска SS (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вопросы есть ещё?», — возразил ему Vlad GG.

«Странно, что немцы его ещё не объявили персоной нон грата за его постоянные вы*еры. Я вот себе не представляю, чтобы российский посол в Германии подобное задвигал», —добавил Контантин П.

«Должна… О боги, остановите позор Украины», — призвал Divergent, отреагировав на заявление посла.

«Немцы давно покаялись за преступления нацистов, так что не надо на них бочку катить. А у этого полудурка позиция такова: мы самые обиженные, нам все должны…»— отметил Ela Teo.

«Полный идиотизм и просто хамство. Вопрос, в таком случае почему именно Украине и только ей? Это Украина одна воевала с Германией? Сколько можно уже позориться?»— спрашивает Николай.

«Дебил…за своими нациками следил бы», — призвала Irena T.

«Ему надо прощения просить у Германии за поощрение властями фашизма в Украине», — добавил в свою очередь Николай К.

«Это посол страны, в которой правительство никоим образом не преследует распространение нацизма, а даже наоборот — приветствует националистов, прославляющих Гитлера, и им подобных. Это просто взрыв мозга», — отметил Андрей.

«Немцы несут огромнейшие потери из-за поддержки Украины, и благодарность пришла… больней ударить немцев этим высказыванием трудно себе представить… Меркель получит по полной от противников санкций… То, что он агент Москвы, даже не подлежит сомнению…» — добавил Григорий М.

«А потом мы удивляемся, почему они считали и, скорее всего, продолжают считать нас недолюдьми. А потому, что на международном уровне страну представляет дол***б»,— пишет «Вмир».

"Он что, с дуба упал? В дипломатии так не разговаривают. Он как будто с какого-то базара пришел», — добавила Наталья.

«А своих нациков куда денешь? ГЕРМАНИЯ со своими разобралась», — отметил Виктор.

«Немцы открестились от нацизма, контрибуции выплатили, перед всеми извинились. А теперь рогуль (термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.), у которого в стране дивизия СС (дивизия СС «Галичина», организация, деятельность которой запрещена в РФ) — национальные герои, попрекает их нацизмом. Б***ский цирк из страны сделали», — отметил Alexandr.

Украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина»

«Да смешно, нацисты напомнили немцам о преступлениях нацистов. Хотя откуда в Украине нацисты? У нацистов совсем другие цели, а у наших, на*рём у себя дома, чтобы соседу воняло», — добавил Андрей К.

«Ох блин, так мы ещё и Германию во враги запишем. Браво, идиоты, браво!»— добавил Andrii.

«Да уж, дипломатия — это украинский конёк. Один с внешностью маргинала в СПб обо***ся с передачей секретных данных, другой своих европейских партнёров мордой в г**но, а теперь вы должны нам помочь вступить. В говно мы вступаем сами, нам бы в натту ннннада», — отметил OlKo OlKo.

«Таким идиотам, как сей, нужно знать и понимать, что, во-первых, немцы не нацисты, во-вторых, украинская нынешняя власть поддерживает тех, чьи предки поддерживали нацистов в период ВОВ (Великой Отечественной войны — О. П.), и в-третьих, вступая в НАТО, мы как раз повторяем путь тех, кто в период ВОВ присягал на верность нацистам», — написал Сергей К.

«Чтобы потом Россия раз как бахнула. Либо люди сами это НАТО вынесут», — отметил serhii.

«Когда в твоём городе будет стоять натовская база… И там из-за океана захочет повоевать. То Россия жахнет именно по твоему городу и там, где стоит натовская база… Или ты думаешь, они этого не смогут сделать?» — добавил также serhii, отвечая на реплику Maх Pain.

«Так Германии это невыгодно. Если вступим, накроется «Северный поток» для немцев»,— добавил Георгий Александрович.

«На Украине сейчас столько подобных самородков, что не успеваешь следить, что они отчебучат в очередной раз. С нетерпением жду фото Ляшко с вилами на границе с Россией. И Кравчука с колотушкой и берданкой возле своей виллы», — пишет Сергей.

«Перед ними, наверное, задача такая поставлена, как можно больше позорить нашу страну при любом удобном случае. А от степени их дебильноватости зависит размер их зарплаты», — отметил Sleepy Bear.

«Профессионал дипломатии недосягаемого уровня. Впрочем, в МИД меньших и не берут», —иронизирует Igor G.

«Веселая и насыщенная украинская политика, в книжке Гиннеса новую рубрику открывают «зачетный полит. зашквар». Не сомневаюсь, наша ненечка и там будет впереди планеты всей…»— не без иронии отметил «Рубаха Парень».

«Интересно, после таких речей немцы прониклись? Санкции России уже строчат? «Северный поток» ломают? Или думают, «а не послать ли этого посла с его страной в далёкое далёко»? Откуда Зеля (Владимир Зеленский —О. П.) взял такого дебила?»— задается вопросом Ⱡø₭ŧ.

«Ртом Мельника говорит Украина. Чему тут удивляться?»— спрашивает ПР. Преображенский.

«В том-то и дело, что мало кто понимает, что любое заявление посла есть озвучка государственной позиции… А личное мнение он может жене дома выразить… Лучше и не скажешь: «его ртом говорит государство»… Это так же, как прикол с го*новолодько (Владимиром Зеленским —О. П.) ловят, его там не приняли, его там опустили… И мало кто задумывается, что президент это в первую очередь «государство», а не личность, и, соответственно, любое к нему отношение и унижение опускает не его лично, а государство… И каждого украинца… Это их лицо, и никуда от этого не деться… Дико жаль, что такие бестолковые бездари, как Зеля (Владимир Зеленский —О. П.), Мендель (пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — О. П.) и компания так успешно мочат целый народ…», — ответил ему (ПР. Преображенскому) «Рубаха Парень».

Владимир Зеленский и Ангела Меркель President.gov.ge

«Боюсь, что здесь ты ошибаешься. В Украине всё как в басне про лебедя, рака и щуку. Одна голова не знает, что делает другая. Так кого там в Германии представляет украинский посол?»— ответил один из читателей пользователю под псевдонимом «Рубаха Парень».

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Напомним, 7 марта посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщал об очередном осквернении могилы нацистского коллаборациониста Степана Бандеры в Мюнхене.

«Какой стыд, что демонизацией С. Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», — написал 7 марта в своем микроблоге в Твиттер украинский дипломат.