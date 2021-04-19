Москва, 19 апреля 2021, 10:27 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам V Международного форума труда в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что форумы труда стали заметным событием в деловой жизни всей России для совершенствования современного рынка труда.
«Россия и весь мир столкнулись с новыми глобальными вызовами, и задачи рынка труда приобретают особую важность», — отметил Путин и выразил надежду, что форум пройдёт в плодотворном ключе.
Как сообщало ИА REGNUM, число работающих в Санкт-Петербурге мигрантов в 2020 году сократилось на треть.
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