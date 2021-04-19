Братислава, , 10:26 — REGNUM Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала власти Чехии в вопросе высылки из страны российских дипломатов. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, Словакия внимательно следит за «предполагаемыми подрывными действиями с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице».

«Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги», — написала Чапутова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в МИД Чехии заявили, что в ближайшее время 18 российских дипломатов должны покинуть территорию республики. Российские дипломаты, заявили в МИД Чехии, подозреваются в работе на спецслужбы.

В свою очередь Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило решительный протест Чешской Республике.

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