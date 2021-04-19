Тегеран, , 10:31 — REGNUM Иранские власти всегда были за то, чтобы вести диалог с Саудовской Аравией. Об этом 19 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сообщения о переговорах Тегерана с Эр-Риядом.

«Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе», — сказал он.

При этом Хатибзаде подчеркнул, что Тегеран сохранит подобный подход и в дальнейшем.

Отметим, ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия и Иран проводят прямые переговоры для того, чтобы восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны пять лет назад.