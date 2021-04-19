Самара, , 10:25 — REGNUM Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Днем и вечером 19 апреля в регионе ожидается ветер с порывами 15−18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не нужно прятаться от сильного ветра у стен домов, поскольку с крыш могут упасть кровельные материалы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбудили дело после падения снега с крыши дома на ребенка.