Тирасполь, , 10:26 — REGNUM В ходе 480 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 45 957 человек. Из них победили инфекцию 41 600 человек, в том числе за последние сутки — 336.

Всего в ПМР зафиксировали 1050 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались девять человек. Сообщается, что у пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1271 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 244 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 135 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в последние дни наблюдается спад темпов распространения коронавируса. В начале апреля в стране регистрировали до 300 — 400 случаев заражения в день.

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