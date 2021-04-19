Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила формирования ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, сообщает 19 апреля сайт правительства России.

Реестр планируется запустить с 1 июля 2021 года. Ожидается, что он сделает сферу контроля более прозрачной. Контролёры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут готовящиеся мероприятия в этот реестр, рассказали в правительстве. Ответственным за ведение системы будет Генеральная прокуратура РФ.

Как ожидается, реестр будет синхронизирован с порталом государственных услуг, благодаря чему предприниматели смогут отслеживать информацию о проверках с помощью личных кабинетов, а также видеть решения, которые приняты по итогам.

В правительстве напомнили, в 2020 году в 19 контрольных ведомствах начался эксперимент по досудебному обжалованию решений по 63 видам контроля. С 1 июля 2021 года процедура будет введена для отдельных видов контроля, определённых правительством, а с 1 января 2023 года она начнёт поэтапно внедряться для всех видов контроля, уточняется в сообщении.