Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии завершен паводок. Об этом заявил 19 апреля председатель республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Олег Яковлев.

«В текущем году несмотря на большое количество снега на территории республики, паводок прошёл плавно, затоплений населённых пунктов, объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения не зарегистрировано» , — заметил руководитель ведомства.

На время паводка был подготовлен резерв финансовых и материальных ресурсов муниципалитетов и организаций, а также 23 пункта временного размещения вместимостью около 4,5 тыс. человек, отметил он.

За последнее десятилетие на территории Чувашии режимы чрезвычайной ситуации в связи с затоплением населённых пунктов паводковыми водами вводились в 2012 и 2013 годах в городе Алатырь. В 2018 году отмечались подтопления в пяти населённых пунктах Батыревского и в двух населённых пунктах Яльчикского районов.

Паводок в регионе завершился, а впереди весенне-летний пожароопасный период. Основная задача в это время — не допустить пожаров и гибели людей на них, резюмировал Яковлев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Тинарка Мелекесского района паводковые воды повредили и угрожают обрушением моста, выполняющего одновременно функции гидротехнического сооружения.

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