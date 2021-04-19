Москва, , 10:23 — REGNUM В Китае растет потребность в российских ресурсах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко, комментируя беспрецедентный экономический рост КНР в I квартале 2021 года.

«Китаю удалось быстро выйти на беспрецедентные темпы восстановления экономики по нескольким причинам. Во-первых, ограничительные меры, приостановившие привычное функционирование экономики, пришлись на новогодние праздники и действовали минимальный срок. Повторных локдаунов в Китае не было, в отличие от Европы. Очевидно, что китайские предприятия пострадали меньше всего, — сказал Головченко. — Во-вторых, китайское правительство ввело колоссальное снижение налогов для бизнеса, включая НДС (на 3−5%). А вот в России экономическому росту препятствует увеличение налогов. В остальных странах мира для развития и поддержания экономики налоги, наоборот, снижают».

В-третьих, как пояснил Головченко, Китай выделяет огромные суммы на субсидирование и поддержку бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции.

«В-четвертых, китайское правительство направляет крупные суммы на инвестирование инфраструктурных проектов, кредитование населения, что стимулирует внутренний спрос. В-пятых, развитые экономики мира находятся в локдауне, а Китай активно наращивает объемы производства товаров народного потребления, спрос на которые не снижался. В мире наблюдается дефицит тех или иных категорий товаров, и Китай увеличивает экспортные поставки», — рассказал эксперт.

По его словам, в связи с интенсивным развитием китайских производственных оборотов существенно увеличивается потребность КНР в российских ресурсах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торговые войны с США заставили Китай начать переориентацию на экономику внутреннего потребления и повышения благосостояния собственных граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за торговых войн с США Китай переориентирует экономику – эксперт