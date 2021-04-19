Москва, , 10:22 — REGNUM Формат станет одним из главных отличий электронных паспортов от обычных документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщили в МВД РФ.

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Так, по данным ведомства, паспорта нового образца с электронным чипом (ПЭН) будут изготавливаться в виде пластиковой карты. Также они будут содержать персональные и биометрические данные владельцев.

«Потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — уточнили в беседе с РИА Новости в правоохранительном ведомстве.

Напомним, электронный паспорт будет иметь аналог в форме мобильного приложения. С помощью него граждане смогут получить доступ «к государственным и коммерческим услугам» и квалифицированной электронной подписи.

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Как сообщало ИА REGNUM, электронный паспорт гражданина России жители Москвы смогут получить с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах выдача таких документов начнётся не позднее 1 июля 2023 года. Отмечается, что возможность их оформления во всех субъектах РФ, кроме российской столицы, зависит от технической готовности.

Планируется, что к 1 июня российское правительство утвердит образец бланка и описание этого вида документа. Информация из электронного паспорта будет также передаваться в МИД РФ.