Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошла массовая эвакуация школ и ТЦ города. Об этом сообщают местные жители.

Как передаёт ИА «Все новости», на электронную почту учреждений пришло сообщение о минировании. Такую информацию подтвердил изданию директор гимназии № 18 Игорь Юрлов.

«По словам Юрлова, спецслужбы не нашли на территории школы каких-либо взрывных устройств», — уточняет агентство.

Эвакуированы сотрудники и учащиеся школ № 100, № 85, № 86, № 45 и других учебных учреждений. Также эвакуация прошла в ТЦ «Пассаж» и «Квадрат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге эвакуировали здания судов после сообщений о минировании.

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