Варшава, , 10:22 — REGNUM Журналист Райли Маклеод решил проследить за одним из неигровых персонажей Cyberpunk 2077, чтобы узнать, чем они занимаются «в свободное время». Результатом своего наблюдения он поделился на портале Kotaku.

Маклеод решил проследить за девушкой по имени Ана Муниц — он следовал за ней в течение некоторого времени и наблюдал за поведением героини. В течение всего времени наблюдения она перемещалась по городу, курила, сидела на разных скамейках и часто ела азиатскую лапшу.

Журналист отметил, что несколько раз ему встречалась точная копия той героини, за которой велось наблюдение. Он также сделал вывод, что у неигровых персонажей Cyberpunk 2077 слишком много повторяющихся и далеко не всегда логичных действий — что уже могло измениться с выходом новых патчей.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра с видом от первого лица, разработанная польской студией CD Projekt RED. Проект получил неоднозначные отзывы от критиков за многочисленные ошибки и недочёты.

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